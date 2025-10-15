Torre Efisa en A Coruña: icono de eficiencia energética tras la obra más cara de Galicia
Iberdrola ha presentado este miércoles la rehabilitación del complejo de edificios que alberga 181 viviendas y 72 locales comerciales
La Torre Efisa, en Cuatro Caminos, no solo presenta nueva imagen, con una fachada en colores negro, blanco, amarillo y verde, sino que se ha convertido en un icono de eficiencia energética. Iberdrola ha concluido la rehabilitación de un complejo que cuenta con siete bloques, 181 viviendas y 72 locales. Se ha procedido a la renovación y aislamiento de todas las fachadas y cubiertas y la electrificación del calor.
Con una inversión de 7,5 millones de euros y una subvención de fondos Next Generation de 4,6 millones, es la obra de eficiencia energética más costosa de Galicia. Para Iberdrola, es el proyecto más potente que ha desarrollado hasta ahora en la comunidad.
La ingeniería que ha diseñado la reforma, Coral Souto, ha explicado que las “dos bombas de calor eléctrico” que reparten agua caliente por los siete edificios son “el corazón de la obra”.
El arquitecto Moncho Corrochano ha indicado que con el diseño exterior de la fachada buscaba que fuese “un edificio que te obliga a mirar hacia arriba”. El color amarillo, ha detallado, permite “destacar la altura” de un inmueble que se levantó en 1974.
Borja Cancela, delegado comercial de Iberdrola en Galicia y Asturias, ha indicado que se ha ido “más allá de la reforma” y se ha buscado “confort, impacto ambiental positivo y máxima eficiencia en el consumo de energía de las viviendas”. Esto permite que haya un ahorro energético del 50% y un ahorro económico del 42%.
