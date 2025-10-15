Así será la San Silvestre 2025 en A Coruña: comienza la inscripción

Aunque de momento no ha llegado el calor a A Coruña, los preparativos para la Navidad ya se van notando. Con ellos, una de las citas que los últimos años se ha convertido en tradicional ya calienta motores.

Desde este miércoles está abierto el plazo de inscripción de la decimosexta edición de la San Silvestre Coruña. Los runners interesados en participar ya pueden ir reservando su dorsal para no perder la oportunidad de terminar 2025 de forma activa.

Este plazo de inscripción estará abierto hasta las 23.59 horas del 22 de diciembre o hasta que se agoten los 5.500 dorsales de la prueba absoluta. También habrá 300 dorsales para las pruebas infantiles, 100 de Marcha Nórdica y 100 de CanSilvestre, dirigida a perros, aunque en este caso deberán ir acompañados.

Apuntarse es muy sencillo a través de a través de las webs www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com o de forma presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal a partir del 17 de noviembre.

Horarios

La carrera absoluta se celebrará el 31 de diciembre a las 17.00 horas. Antes, desde las 16.00 horas y cada cuarto de hora, se dará la salida de las carreras infantiles. Habrá cinco zonas delimitadas en la salida para adecuarse a los tiempos en los que se suele completar una carrera así. En el Cajón A estarán los participantes con tiempos inferiores a 31 minutos, en el B los que superan habitualmente esa marca y después habrá otos tres cajones para perros, gente que se anota en la Andaina y por último los participantes en la Marcha Nórdica.

Pruebas infantiles

Habrá cuatro carreras dirigidas a niños y niñas. Aquellos mayores de 11 años podrán correr el recorrido completo de 7.500 metros, mientras que los de 9 y 10 años correrán un circuito de 1.200 metros, los de 7 y 8 años uno de 600 metros, los de 5 y 6 años 200 metros y la categoría chupete, de 3 y 4 años, correrán 100 metros.

Recorrido

La salida será desde el Parrote en dirección al Cantón Grande. Después se girará en el Obelisco hacia Rúa Nova en dirección al Paseo Marítimo. Desde allí los runners seguirán hacia la Torre de Hércules, donde se continuará por el Paseo de los Menhires hacia Durmideiras, desde donde se encaminará la carrera hacia el Parrote pasando antes por la zona de Orillamar y el Castillo de San Antón. En total se completarán aproximadamente 7,5 kilómetros.

Recorrido de la San Silvestre Coruña 2025 / LOC

Precios

El coste de la inscripción en la prueba absoluta, hasta el 10 de diciembre, será de 12€ y de 10€ para quien tenga el chip; 15€ en la CanSilvestre y 5€ en las pruebas infantiles. A partir de esa fecha el coste de la inscripción se incrementará en 3 euros. Desde el cierre de inscripciones hasta el 30 de diciembre, se habilitará una lista de espera con dorsales de incidencias no personalizados. Estas tendrán un coste de 25 euros en todas las categorías excepto las infantiles, que serán de 15€.