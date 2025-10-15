Tranvías lleva al Concello de A Coruña al juzgado por desacuerdos con las tarifas entre 2023 y 2025

La Compañía de Tranvías, concesionaria de los buses muncipales de A Coruña, lleva años reclamando al Ayuntamiento que suba la tarifa base, actualmente de 1,30 euros. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado, en los últimos días, tres emplazamientos en varios procesos judiciales que ha empezado la empresa, de los que dos son contra las desestimaciones, por silencio administrativo, de sus peticiones de subir los precios en 2023 y 2024. El tercer procedimiento fue interpuesto por la concesionaria "contra determinados acuerdos relativos a la revisión y reducción en un 50% del importen de las tarifas" del transporte colectivo urbano coruñés en 2025.