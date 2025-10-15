A la venta las entradas para el concierto de Amaia en A Coruña, para el que ya restan pocas

Amaia visitará A Coruña el 31 de enero para dar un concierto en el Coliseum como parte de su gira por los principales recinto de España. Tras varios meses de espera tras la publicación de su último disco, Si abro los ojos no es real, sus seguidores podrán disfrutar de sus éxitos en un directo que promete ser uno de los momentos destacados del inicio de año en la ciudad. La gira lleva por nombre Arenas.

Las entradas están disponibles desde este martes, 14 de octubre, aunque en este caso era solo para los fans inscritos a la preventa. Ya este miércoles 15 se venden entradas al público general. A esta hora de la tarde ya restan pocos tickets en las gradas más laterales de los tendidos medio y bajo. La pista y las gradas centrales ya están agotadas y el tendido más alto no se ha abierto a la venta. Los precios son de 50 y 55 euros más gastos de gestión. Las del foso eran a 45 euros.

Amaia saltó a la fama tras ganar Operación Triunfo, pero se ha labrado una carrera sin perder su sello personal llegando a colaborar con otros artistas de éxito como Carolina Durante o Rigoberta Bandini.

Este concierto se enmarca dentro de una gira que llevará a la cantante por diferentes ciudades del país, consolidando su posición como una de las voces más importantes de la música española contemporánea.