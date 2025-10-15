Vuelos desde A Coruña a París, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y Canarias por el cierre de Lavacolla

Las obras del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, popularmente conocido como Lavacolla, cerrarán la pista entre el 23 de abril y 27 de mayo de 2026, y tanto Vueling como Air Nostrum desviarán vuelos a Alvedro, según indican fuentes de la plataforma Vuela Más Alto. La primera compañía creará conexiones con Gran Canaria; Orly, el aeródromo de París; y Palma de Mallorca. También habrá vuelos, si bien no todos los días, al aeropuerto de Málaga, Sevilla y Tenerife Norte. Además, Vueling ampliará las frecuencias con Barcelona hasta las 30 semanales, indican fuentes de la plataforma. En cuanto a Air Nostrum, operará nueve vuelos a la semana en Bilbao.

La empresa pública Aena afirmó a inicios de año, sobre las posibles cancelaciones de vuelos o desvíos por las obras de Lavacolla, que la «planificación corresponde a las compañías aéreas», que podrían eliminar las conexiones o dirigirlos a los aeropuertos cercanos, entre ellos A Coruña. A las empresas que operan en Lavacolla, indican fuentes de Aena, «se las ha informado con suficiente tiempo de antelación para que puedan reprogramar sus vuelos si así lo estiman».

El cierre de Lavacolla será parte de los trabajos para cambiar el pavimento de la pista del aeropuerto compostelano, con un plazo de ejecución de 15 meses. La empresa encargada de la obra realizará la mayor parte de los trabajos en horario nocturno, cuando no hay vuelos regulares.