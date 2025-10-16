Adiós final a las antenas de RTVE en la Terraza
Los trabajadores ya están instalados provisionalmente en Matogrande
Un grupo de operarios con maquinaria elevadora trabajó este jueves en el tejado de la Terraza de los Cantones para retirar las antenas de Radiotelevisión Española (RTVE), que ocupó el edificio durante 40 años.
Los trabajadores de la corporación pública se han trasladado a Matogrande, desde donde comenzaron a emitir este lunes, pues el Concello, propietario del inmueble, lo ha ofrecido para que albergue al personal de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).
Este organismo, de reciente creación y cuya primera sede ha sido A Coruña, está instalado provisionalmente en la Ciudad Vieja, a la espera de que se adapte el edificio a su nuevo destino.
La sede de Matogrande de RTVE es también provisional, y se espera que se pueda mover al edificio de Correos.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada