Adiós final a las antenas de RTVE en la Terraza

Un grupo de operarios con maquinaria elevadora trabajó este jueves en el tejado de la Terraza de los Cantones para retirar las antenas de Radiotelevisión Española (RTVE), que ocupó el edificio durante 40 años.

Los trabajadores de la corporación pública se han trasladado a Matogrande, desde donde comenzaron a emitir este lunes, pues el Concello, propietario del inmueble, lo ha ofrecido para que albergue al personal de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

Retiran las antenas de La Terraza / Carlos Pardellas

Este organismo, de reciente creación y cuya primera sede ha sido A Coruña, está instalado provisionalmente en la Ciudad Vieja, a la espera de que se adapte el edificio a su nuevo destino.

La sede de Matogrande de RTVE es también provisional, y se espera que se pueda mover al edificio de Correos.