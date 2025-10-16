El bocata picante de A Coruña con el que puedes jugar a la "ruleta rusa": "Si se le nota, paga la ronda"

A Factoría do Lume continúa con sus innovaciones y ha pasado de las salsas al entrepán en colaboración con el local La Sazón, de Matogrande. Esta vez pretenden lograr que a todo el mundo que deguste su última novedad se le quede la cara roja al probarlo. Según relata Joaquín Pérez, socio y fundador de A Factoría do Lume, "no es un bocata, no es una burger, es Fueguito, aunque para que se entienda es un bocata eminentemente picante". Este tipo de emparedado tiene tres intensidades: fueguito cobarde, fueguito intenso y fueguito mal.

El bocadillo se compone de un pan que denominan "briollete, que es entre brioche y mollete. No tiene la dulzura del brioche, tampoco la textura del mollete". El rojo se lo da el color de marca y en su interior quien lo deguste puede encontrar lechuga iceberg, chicharrón especial de Cádiz y cebolla en dos texturas, en modo mermelada y encurtida. Todo eso regado por una salsa de requesón y hierbas que le aporta frescura y la salsa Fueguito, en la que se puede elegir cualquiera de los tres niveles. "El cobarde pica muy poquito, el intenso pica bastante y el mal pica que flipas", explica Pérez.

Fueguito / LOC

Incluso, los diferentes tipos de picante permiten "jugar" a ver quién se lleva la peor parte. "Hacemos el Fueguito Ruso, en el que cinco personas que se piden un Fueguito se hace una ruleta rusa a ver quién le toca el Fueguito mal. Al que le toque se lo tiene que comer sin que se le note, si no paga la próxima ronda", cuenta.

Dónde probarlo

Este se podrá probar en diferentes locales de A Coruña. Este viernes de noche comenzarán en Casa La Narcisa, de la calle Olmos. "Con cada Fueguito damos una consumición gratis". El sábado estarán en el bar Santana, de la calle Pastoriza, y el próximo viernes en La Luisa, en la calle del Socorro. "Vamos a ir haciendo cada viernes así, un pequeño evento", cuenta. Con ellos darán a probar esta novedad que promete no dejar indiferente a nadie.