Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Un bus urbano atropelló a una mujer de 75 años en torno a las 12.30 horas de este miércoles en la calle Pórtico de San Andrés, en el centro de A Coruña. De acuerdo con fuentes del 112, "en un primer momento parecía que podía estar atrapada", por lo que se llamó a los bomberos, aunque estos "no llegaron hasta el punto" en el que ocurrió el accidente porque se comprobó que no era necesario liberar a la víctima.

Según fuentes conocedoras, la mujer se rompió una pierna, y este jueves, 24 horas después, seguía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de A Coruña en estado grave.

Al lugar del accidente acudieron, además de servicios de urgencias sanitarias, agentes de la Policía Local. La mujer cruzaba por un paso de peatones no regulado en la confluencia de esta vía con la calle Orzán.

La Compañía de Tranvías ha querido lamentar el suceso ocurrido. "Hemos iniciado una investigación interna, además de ponernos a disposición de las autoridades en lo que sea necesario. Nos mantenemos informados de la evolución de la mujer herida y confiamos en su pronta recuperación", explican desde la concesionaria de los autobuses.