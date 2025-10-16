Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

La Compañía de Tranvías abrirá una investigación interna para conocer qué ha ocurrido

Bus urbano de A Coruña.

Bus urbano de A Coruña. / Casteleiro / Roller Agencia

Enrique Carballo

Un bus urbano atropelló a una mujer de 75 años en torno a las 12.30 horas de este miércoles en la calle Pórtico de San Andrés, en el centro de A Coruña. De acuerdo con fuentes del 112, "en un primer momento parecía que podía estar atrapada", por lo que se llamó a los bomberos, aunque estos "no llegaron hasta el punto" en el que ocurrió el accidente porque se comprobó que no era necesario liberar a la víctima.

Según fuentes conocedoras, la mujer se rompió una pierna, y este jueves, 24 horas después, seguía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de A Coruña en estado grave.

Al lugar del accidente acudieron, además de servicios de urgencias sanitarias, agentes de la Policía Local. La mujer cruzaba por un paso de peatones no regulado en la confluencia de esta vía con la calle Orzán.

La Compañía de Tranvías ha querido lamentar el suceso ocurrido. "Hemos iniciado una investigación interna, además de ponernos a disposición de las autoridades en lo que sea necesario. Nos mantenemos informados de la evolución de la mujer herida y confiamos en su pronta recuperación", explican desde la concesionaria de los autobuses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
  2. Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
  3. Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
  4. El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
  5. El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
  6. El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
  7. Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
  8. Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada

De un estrella Michelin a crear arrecifes: el viaje de las conchas de vieiras que propone una investigación de la UDC

De un estrella Michelin a crear arrecifes: el viaje de las conchas de vieiras que propone una investigación de la UDC

Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Los coches tipo Uber podrán circular por la Marina, O Parrote y Ciudad Vieja

Los coches tipo Uber podrán circular por la Marina, O Parrote y Ciudad Vieja

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios

La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz

La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz

Nueva edición de 'Future Stories', el proyecto de la Fundación MOP para apoyar a jóvenes fotógrafos

Nueva edición de 'Future Stories', el proyecto de la Fundación MOP para apoyar a jóvenes fotógrafos

Confirmada la pena a diez años y cuatro meses de cárcel a un hombre que disparó a otro durante una discusión en A Coruña

Confirmada la pena a diez años y cuatro meses de cárcel a un hombre que disparó a otro durante una discusión en A Coruña

El dolor por Palestina desborda A Coruña

El dolor por Palestina desborda A Coruña
Tracking Pixel Contents