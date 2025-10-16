La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz
El músico gallego recupera una gaita robada en una tienda de segunda mano con ayuda ciudadana
La movilización ciudadana ha conseguido que Abraham Cupeiro pueda volver a tocar con su gaita. El músico gallego sufrió el robo de varios instrumentos cuando se encontraba de gira por Murcia el pasado 3 de octubre, lo que le obligó a pedir prestado una gaita para su siguiente concierto, en Valencia. Cupeiro, especializado en la recuperación de sonidos y ejemplares antiguos, ha agradecido en redes sociales la ayuda recibida en el periplo de una búsqueda que finalmente se ha saldado con final feliz: los instrumentos fueron localizados en una tienda de segunda mano.
“Perder un instrumento no es cosa agradable, pero lo que sí es maravilloso es ver cómo todos os habéis volcado para ayudarme a encontrar un instrumento, un instrumento raro y que a priori parecía un milagro poder encontrar”, comenta el multiinstrumentista en el mensaje de agradecimiento publicado en su Facebook. Presenta su espectáculo ‘Resoando no pasado’ este sábado en Sanxenxo, en un viaje didáctico por la historia a través de su enorme colección de instrumentos milenarios.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada