La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz

La movilización ciudadana ha conseguido que Abraham Cupeiro pueda volver a tocar con su gaita. El músico gallego sufrió el robo de varios instrumentos cuando se encontraba de gira por Murcia el pasado 3 de octubre, lo que le obligó a pedir prestado una gaita para su siguiente concierto, en Valencia. Cupeiro, especializado en la recuperación de sonidos y ejemplares antiguos, ha agradecido en redes sociales la ayuda recibida en el periplo de una búsqueda que finalmente se ha saldado con final feliz: los instrumentos fueron localizados en una tienda de segunda mano.

“Perder un instrumento no es cosa agradable, pero lo que sí es maravilloso es ver cómo todos os habéis volcado para ayudarme a encontrar un instrumento, un instrumento raro y que a priori parecía un milagro poder encontrar”, comenta el multiinstrumentista en el mensaje de agradecimiento publicado en su Facebook. Presenta su espectáculo ‘Resoando no pasado’ este sábado en Sanxenxo, en un viaje didáctico por la historia a través de su enorme colección de instrumentos milenarios.