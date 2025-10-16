El Club del Mar de San Amaro se prepara para un rodaje
La productora Vaca Films está detrás de la ficción
Las instalaciones del Club del Mar de San Amaro fueron preparadas este jueves para el rodaje durante el viernes de una producción audiovisual del género de ficción que llevará a cabo la empresa coruñesa Vaca Films, que rehusó dar información sobre la misma.
La piscina infantil del complejo fue llenada de hinchables, por lo que la escena probablemente se desarrollará en ese lugar. El rodaje estaba previsto para la próxima semana, pero la previsión de que hará mal tiempo llevó a la productora a adelantarlo a este viernes.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada