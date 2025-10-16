El Club del Mar de San Amaro se prepara para un rodaje

Las instalaciones del Club del Mar de San Amaro fueron preparadas este jueves para el rodaje durante el viernes de una producción audiovisual del género de ficción que llevará a cabo la empresa coruñesa Vaca Films, que rehusó dar información sobre la misma.

La piscina infantil del complejo fue llenada de hinchables, por lo que la escena probablemente se desarrollará en ese lugar. El rodaje estaba previsto para la próxima semana, pero la previsión de que hará mal tiempo llevó a la productora a adelantarlo a este viernes.