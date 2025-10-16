Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirmada la pena a diez años y cuatro meses de cárcel a un hombre que disparó a otro durante una discusión en A Coruña

Imagen del mazo de un juez. / LOC

La Sa lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que condena a diez años y cuatro meses de prisión a un hombre por cometer un delito de intento de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas, al disparar a otro con una pistola en el interior de una vivienda. 

 Los magistrados explican en la sentencia que los hechos tuvieron lugar una madrugada de junio de 2023, cuando, tras una discusión entre ambos, el investigado salió de la habitación en la que se encontraban y entró de nuevo con una pistola semiautomática. Con ella “apuntó a la cara” de la víctima, “efectuando un disparo a muy corta distancia, teniendo la intención de acabar con su vida” y, como consecuencia, le causó heridas en el brazo, en el labio superior y en el cuello. 

 La Sala concluye que "los argumentos ofrecidos en la sentencia, incluida la referencia a la inverosímil versión del acusado, no dejan duda alguna acerca de los hechos acontecidos y de su autoría”.La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo. 

