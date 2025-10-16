Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios

Se necesitan conservas vegetales y de pescado, leche, aceite, cacao y galletas

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios / Casteleiro

El presentador de televisión Xosé Ramón Gayoso es el padrino de la Gran Recogida que organiza el Banco de Alimentos de A Coruña y que se realizará los días 7 y 8 de noviembre. El presidente del Banco de Alimentos, Manuel Mora, ha anunciado que necesitan "unos 2.800 voluntarios" para dar servicio a los "200 supermercados" de la provincia de A Coruña en los que se recogerán alimentos. Esta cita, que cambia de fecha por el Black Friday, se pone de objetivo recoger "135.000 kilos", mientras que el año pasado fueron 110.000.

Cajas de alimentos

Cajas de alimentos / Casteleiro

Mora indicó que se necesita "conservas vegetales y de pescado, leche, aceite, cacao y galletas". "Eso nos urge. Desde agosto, tiramos de los recursos de las subvenciones y de donaciones de empresas y particulares", añadió, y explicó que lo conseguido en la Gran Recogida durará "hasta mayo" para ayudar a las familias vulnerables.

En estos momentos, el Banco de Alimentos atiende a 160 entidades de la provincia de A Coruña lo que supone entre 24.000 y 25.000 beneficiarios.

Gayoso está "encantado" de formar parte de esta iniciativa. Sin embargo, ha reconocido que "está triste porque esta es una realidad social que a nadie le gusta".

