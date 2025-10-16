Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, y Javier Colina presentan en A Coruña ‘A mi manera’

Será el día 30 en el Garufa

Haydée Milanés y Javier Colina

Haydée Milanés y Javier Colina / LOC

RAC

Haydée Milanés, hija del célebre Pablo Milanés, y Javier Colina presentarán, en la Sala Garufa Club de A Coruña, el jueves 30 de octubre, el espectáculo A mi manera, que según explican en una nota de prensa, se trata de un viaje singular por la memoria y la vigencia de la canción cubana, abordada desde la libertad expresiva del jazz. Un encuentro donde la tradición se transforma en presente, gracias a la voz única de Haydée Milanés y el contrabajo magistral de Javier Colina, acompañados por Luis Guerra, al piano.

El dúo hará un recorrido por los grandes boleros de autores imprescindibles, como Marta Valdés y José Antonio Méndez, con temas seleccionados como Palabras o La gloria eres tú, para luego adentrarse en la trova tradicional de Sindo Garay, con obras inmortales como ‘La tarde’ o ‘Retorna’.

Las entradas para este concierto en la Sala Garufa Club, que dará comienzo a las 21:30 horas, se pueden adquirir en la plataforma wouticket y en la taquilla (calle Riazor, 5), media hora antes del inicio del concierto, coincidiendo con la apertura de la propia sala. El precio será de 22 euros.

Este trayecto musical culminará con algunas de las creaciones más conocidas del cantautor Pablo Milanés, como De qué callada manera o Ya ves, que forman parte de su legado universal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
  2. Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
  3. Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
  4. El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
  5. El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
  6. El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
  7. Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
  8. Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada

Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, y Javier Colina presentan en A Coruña ‘A mi manera’

Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, y Javier Colina presentan en A Coruña ‘A mi manera’

La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz

La búsqueda del instrumento perdido de Cupeiro: un "milagro" con final feliz

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios

Gayoso apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos, que busca 2.800 voluntarios

El bocata picante de A Coruña con el que puedes jugar a la "ruleta rusa": "Si se le nota, paga la ronda"

El bocata picante de A Coruña con el que puedes jugar a la "ruleta rusa": "Si se le nota, paga la ronda"

De un estrella Michelin a crear arrecifes: el viaje de las conchas de vieiras que propone una investigación de la UDC

De un estrella Michelin a crear arrecifes: el viaje de las conchas de vieiras que propone una investigación de la UDC

Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Continúa en la UCI una mujer atropellada por un bus urbano en Pórtico de San Andrés, en A Coruña

Los coches tipo Uber podrán circular por la Marina, O Parrote y Ciudad Vieja

Los coches tipo Uber podrán circular por la Marina, O Parrote y Ciudad Vieja

Nueva edición de 'Future Stories', el proyecto de la Fundación MOP para apoyar a jóvenes fotógrafos

Nueva edición de 'Future Stories', el proyecto de la Fundación MOP para apoyar a jóvenes fotógrafos
Tracking Pixel Contents