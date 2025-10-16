Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, y Javier Colina presentan en A Coruña ‘A mi manera’

Haydée Milanés, hija del célebre Pablo Milanés, y Javier Colina presentarán, en la Sala Garufa Club de A Coruña, el jueves 30 de octubre, el espectáculo A mi manera, que según explican en una nota de prensa, se trata de un viaje singular por la memoria y la vigencia de la canción cubana, abordada desde la libertad expresiva del jazz. Un encuentro donde la tradición se transforma en presente, gracias a la voz única de Haydée Milanés y el contrabajo magistral de Javier Colina, acompañados por Luis Guerra, al piano.

El dúo hará un recorrido por los grandes boleros de autores imprescindibles, como Marta Valdés y José Antonio Méndez, con temas seleccionados como Palabras o La gloria eres tú, para luego adentrarse en la trova tradicional de Sindo Garay, con obras inmortales como ‘La tarde’ o ‘Retorna’.

Las entradas para este concierto en la Sala Garufa Club, que dará comienzo a las 21:30 horas, se pueden adquirir en la plataforma wouticket y en la taquilla (calle Riazor, 5), media hora antes del inicio del concierto, coincidiendo con la apertura de la propia sala. El precio será de 22 euros.

Este trayecto musical culminará con algunas de las creaciones más conocidas del cantautor Pablo Milanés, como De qué callada manera o Ya ves, que forman parte de su legado universal.