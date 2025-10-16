Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 16 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Charla en el Planetario de la astrofísica Sara Cazzoli
19.30 horas | La astrofísica Sara Cazzoli ofrecerá unacharla divulgativa titulada Clementina e os Planetas, sobre los resultados de la misión Rosetta y otras misiones futuras.
Planetario de la Casa Ciencias
Conferencia sobre el «Mozart gallego»
19.30 horas | La musicóloga Laura Pita, especialista en el estudio de niños prodigio de la música disertará sobre la primera gira americana de Pepito Arriola, el conocido como «Mozart gallego».
Circo de Artesáns
Encuentro sobre los incendios en Galicia
19.30 horas | Encuentro del ciclo Revisar os marcos, que la A.C. Alexandre Bóveda organiza con la revista Luzes, titulado Despois do lume, con Xandro García, coordinador de Adega en A Coruña.
Asoc. Cultural Alex. Bóveda
Gala Internacional ‘Galicia Ilusiona’
18.00/20.30 horas | La cuarta edición de la Gala Internacional Galicia Ilusiona reunirá a los magos del más alto nivel en varias funciones, donde habrá sitio para varias ramas de la magia.
Teatro Colón
Juan Tallón presenta su libro ‘Mil cosas’
19.00 horas | El escritor Juan Tallón presenta su libro Mil cosas acompañado por la periodista Ana Abelenda, con la que conversará en torno a la obra.
Librería Moito Conto
Concierto de El niño de la Hipoteca
21.30 horas | Concierto de Guiu Cortés, más conocido como El niño de la Hipoteca, ofrece un concierto con entradas desde los 16,50 euros.
Mardi Gras
