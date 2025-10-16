La inflación golpea el reparto del Banco de Alimentos de A Coruña: cae un 40% en dos años

«En 2022, repartimos 2,8 millones de kilos de alimentos. En 2024, fueron 1,7. Un millón menos», resalta Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, preocupado por el impacto de la subida de los precios en la labor de la organización, que atiende ya «a unas 160 entidades, con cerca de 26.000 usuarios», en todo el territorio coruñés —tras la reciente fusión con el banco de Santiago— y que, en dos años, ha visto caer un 40% su montante total de comida entregada. «La cesta de la compra se ha disparado, y aunque los coruñeses tratan de ayudar y mantener sus aportaciones, con la misma cantidad de dinero se compra mucho menos», reconoce, a tres semanas de la Gran Recogida de alimentos, «la campaña más relevante» de cuantas organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) que este año «se adelanta a los días 7 y 8 de noviembre», para evitar coincidir con el Black Friday, y apadrina el presentador de televisión Xosé Ramón Gayoso.

«La Gran Recogida de alimentos es el evento más importante que tenemos con toda la ciudadanía de la provincia de A Coruña. Casi siempre se hacía el último fin de semana de noviembre pero, en esta ocasión, la Fesbal ha optado por adelantarla para sortear el impacto del Black Friday en las aportaciones», explica Mora, quien detalla que, en 2024, «se recogieron más de 100.000 kilos» en esa campaña. «Este año, confiamos en conseguir más», subraya Mora, convencido en que «parte de la solución» para aumentar las donaciones de alimentos en la Gran Recogida «está en los voluntarios», de ahí que la organización que preside lleve semanas reclutándolos para «poder estar presentes en todos los supermercados».

«Puede que tengamos alguna dificultad para cubrirlos todos, porque harían falta 2.800 voluntarios», apunta el presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, quien recuerda a todos los interesados en colaborar como voluntarios en la Gran Recogida de alimentos, que pueden inscribirse a través de la página web granrecogidacoruna.org, enviando un correo electrónico a voluntarios@balrial.org o llamando al número de teléfono 604 001 206. «Sería muy interesante, porque nos hace falta cubrir todo lo posible», reitera Manuel Mora, antes de asegurar que «la gran diferencia entre que haya un voluntario presente, o no», en un supermercado, «invitando a la gente a participar», es que, en el primer caso, «la recogida se dispara un 95%» con respecto a «cuando no hay nadie».

«La presencia de los voluntarios genera siempre una mayor confianza en los ciudadanos. Además, les orientan sobre cuáles son los alimentos que nos convienen más. Si no hay nadie, cogen lo que encuentran, con un gran cariño, eso sí, lo cual no deja de ser importante», señala Mora. «Conservas de pescado y vegetales, leche, cacao, galletas, aceite, legumbres y no perecederos son los alimentos más necesarios en el momento actual», especifica, antes de recordar que «los meses más complicados», para el Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, son «septiembre y octubre», cuando «no se llevan a cabo recogidas importantes», pero sí «hay alguna donación puntual» y «aportaciones económicas» de colaboradores estables, como «la Xunta, la Diputación y los concellos de A Coruña y Ferrol», que les «ayudan a poder comprar alimentos».