Los dos mayores bufetes de España defienden al lotero y a su hermano en el caso de la Primitiva millonaria
El despacho con mayor facturación, Garrigues, representa al acusado de quedarse con el boleto millonario, y el segundo, Cuatrecasas, al imputado por ayudarlo
Los dos despachos de abogados más importantes de España estarán en el juicio por el boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros en 2012, que empezará el próximo 13 de abril. El principal acusado es el lotero de San Agustín, Manuel Reija, acusado de quedarse con el boleto cuando su dueño acudió a comprobarlo a su despacho, y lo representará Garrigues, el bufete español con más facturación. El segundo bufete del país, Cuatrecasas, defenderá a su hermano Miguel Reija, que era delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de A Coruña y al que se acusa de ayudar al lotero.
Garrigues cuenta con una oficina en A Coruña, con la que se puso en contacto este diario, si bien el despacho no ofreció declaraciones. Con sede en Madrid y fundado en 1941, Garrigues facturó el año pasado cerca de 482 millones de euros, y tiene presencia en una docena de países de Europa, América, Asia y África. Entre sus especialidades están las fusiones y adquisiciones de empresas, si bien en este caso se ocupará de un juicio penal.
La Fiscalía acusa a Manuel Reija, que defiende su inocencia y afirma que se encontró el boleto premiado perdido en su establecimiento, de un delito de estafa o de apropiación indebida, y pide que cumpla seis años de prisión. Además, el Ministerio Fiscal reclama que Reija quede inhabilitado para ejercer cualquier profesión relacionada con las Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena y pague una multa de 7.300 euros durante doce meses.
La única oficina gallega de Cuatrecasas está en Vigo, pero, según ha podido saber este diario, el caso se llevará desde la oficina de Madrid, desde donde trabajan abogados especializados en Derecho Penal. La firma, fundada en 1917 en Barcelona y con una amplia implantación en América Latina, facturó el año pasado más de 436 millones de euros, y, según su página web, cuenta con un equipo de «más de 2.000 profesionales y 29 nacionalidades».
Este diario tampoco ha conseguido declaraciones de los profesionales que representarán a Miguel Reija, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión como autor de un delito de blanqueo de capitales, o, alternativamente, tres años de cárcel por encubrimiento. Si se le condena por el primer crimen, el Ministerio Fiscal reclama que se le imponga una multa de 9,4 millones de euros, el doble del valor del premio. El que era delegado de Loterías y Apuestas del Estado en 2012 afirma que no cometió ningún crimen, y que no comunicó que el que había encontrado el boleto era su hermano porque «si se decía donde se había sellado y encontrado podría ser peligroso».
No se avisó al cliente
De acuerdo con una investigación de la Policía Nacional, la persona que compró el boleto lo selló en un despacho de Alfonso Molina y el 2 de julio de 2012 acudió a la oficina de Manuel Reija para comprobar sus apuestas. Pero, aunque la máquina indicó que había un «premio superior», Reija solo le pagó al cliente tres euros por otra apuesta.
El lotero llevó ese día el boleto a la delegación que dirigía su hermano, y, al día siguiente, Miguel Reija rubricó un escrito en el que comunicaba que se lo había encontrado. Luego, según la Fiscalía, el delegado utilizó sus contactos para intentar «acelerar al máximo los trámites indispensables» para el cobro del premio.
