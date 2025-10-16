Nueva edición de 'Future Stories', el proyecto de la Fundación MOP para apoyar a jóvenes fotógrafos

Future Stories, el proyecto de la Fundación MOP de apoyo a creadores en su carrera artística, inicia su edición 2025 con la llegada a la Fondazione Sozzani de Milán de los cuatro jóvenes fotógrafos gallegos que realizarán una residencia artística en esta prestigiosa institución hasta finales de año.

Estos recién titulados en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Galicia disfrutarán de un intenso programa académico con foco en la fotografía de moda financiado por la Fundación MOP y específicamente diseñado para ellos por la Fondazione Sozzani. Entre otras actividades, el programa incluye clases magistrales y talleres a cargo de personalidades relevantes del sector (fotógrafos, editores, estilistas, críticos de arte, comisarios, fotoperiodistas) y visitas a exposiciones e instituciones culturales en Milán y otras capitales europeas de la moda como París. Además, los estudiantes desarrollarán un proyecto artístico propio guiado por tutores que se expondrá en el 2026 en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña.

La actividad de la Fundación MOP está estructurada sobre tres pilares: la moda, la fotografía y A Coruña. La exposición inaugural fue Peter Lindbergh. Untold Stories (2021). Desde entonces, ha contado con las exposiciones Steven Meisel 1993 A Year in Photographs (2022), Helmut Newton - Fact & Fiction (2023), Irving Penn: Centennial (2024) y David Bailey’s Changing Fashion (2025). La sexta gran exposición de la Fundación MOP será Wonderland, la primera gran retrospectiva de Annie Leibovitz en España, que se inaugurará el próximo 22 de noviembre.