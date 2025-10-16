El PP reclama que se dé la beca comedor a todos los solicitantes

La exclusión por el Concello de 361 escolares cuyas familias habían solicitado beca comedor para este curso pese a cumplir los requisitos lleva al PP a exigir que todos ellos puedan recibir esa ayuda. Los populares destacan que las 765 solicitudes que tenían la misma puntuación fueron incluidas en un sorteo con el que se dejó sin la beca a 361 ante la falta de fondos para costearla.

También señalan que la dotación para las becas para este curso es 312.000 euros menor que la del pasado, al pasar de 2,5 a 2,2 millones. «Asegurar una comida al día a muchos menores no puede depender de un sorteo», declaró el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo.

El Gobierno local replicó que en 2013, con Lorenzo como concejal de Servicios Sociales, la partida para becas comedor tuvo una dotación de 478.000 euros y se concedió a unos 700 escolares, mientras que este curso la partida es más de cuatro veces superior y los beneficiarios son más de 2.300. También apuntan fuentes del Ejecutivo municipal que el Concello carece de competencias en materia educativa y que en otras comunidades es la administración autonómica la que otorga estas ayudas. En Galicia la Xunta anunció este miércoles una beca comedor con una dotación de tres millones para toda la comunidad.