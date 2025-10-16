El Superior de Xustiza ratifica la condena a un hostelero por agredir sexualmente a dos empleadas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la sentencia de la sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña en la que condena a 23 años y medio de cárcel al propietario de varios locales de hostelería por cometer dos delitos continuados de agresión sexual sobre dos empleadas.

El acusado, según se recoge en la sentencia, era el jefe de las dos víctimas y, siendo conocedor de su situación económica precaria, las amenazaba con que perderían el trabajo si no hacían lo que él les pedía. Con ese pretexto, el investigado las agredió sexualmente en numerosas ocasiones durante años.

La rechaza, por lo tanto, el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado y subraya que la Audiencia fue “minuciosa en el análisis de la prueba, desglosando todos los hechos en profundidad”. Además, los magistrados se apoyan en las testificales de los peritos y en las declaraciones de las víctimas, así como en aquellas hechas por las personas que trabajaban con ellas, que, aunque no estuvieron presentes en las ocasiones en las que se producían los hechos denunciados, eran conscientes de la situación de "tensión" y de incomodidad que había en el lugar de trabajo. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo.