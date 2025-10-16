La Xunta dice que la obra del Chuac va con la «máxima agilidad posible»
El PSOE vaticina que el hospital no estará terminado en 2031
El proyecto para la ampliación del Chuac «avanza con la máxima agilidad posible», según informó este miércoles la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, en un respuesta al grupo socialista en el Parlamento gallego tras el retraso producido en las obras.
Allegue detalló que la Xunta ha movilizado ya 85 millones de euros en la primera fase de esta actuación, cuyo presupuesto total supera los 500 millones y en la que se confía en licitar su parte principal, con un coste estimado de 402 millones, en la primera mitad del próximo año. La conselleira avanzó que ya se trabaja en la supervisión de esa fase del proyecto, para lo que se cuenta con la colaboración del servicio de bomberos del Concello para las medidas de seguridad.
Ante esta contestación la diputada socialista Silvia Longueira consideró que Allegue fue «incapaz» de proporcionar la fecha de conclusión de las obras y aseguró que «no van a estar terminadas para el año 2031», plazo que salió de la reunión de seguimiento de los trabajos entre Concello y Xunta. Longueira recordó el compromiso del anterior presidente gallego, Núñez Feijóo, de terminar el 80% de la obra en 2025.
