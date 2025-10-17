Bad Gyal agota el 75% del aforo disponible para su concierto en el Coliseum
La artista catalana, que ya ha colgado el cartel de completo en Madrid y Barcelona, presentará su segundo trabajo discográfico el 23 de mayo en A Coruña
La demanda de entradas para el concierto de Bad Gyal en A Coruña crece a buen ritmo a solo unas horas de abrir el plazo de venta, con todos los tickets agotados en las zonas frente al escenario, pista y tendido bajo. En total, la estrella del pop ha vendido ya el 75% del aforo disponible en el Coliseum, para la que será su única actuación en Galicia el próximo año.
La gira mundial Bad Gyal Tour 2026 llegará a la ciudad el 23 de mayo para presentar el segundo álbum de estudio, que incluye canciones como ‘Da Me’ y Última Noche junto a Ozuna’ producidas por referentes del sonido caribeño como Cromo X y Jorge Milliano.
La cita con Bad Gyal, que promete una noche de fusión de géneros urbanos, dancehall y música de baile latina, ha despertado un gran interés entre el público. La artista catalana ha colgado el cartel de completo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde ha tenido que anunciar una segunda fecha.
