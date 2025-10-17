Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bad Gyal agota el 75% del aforo disponible para su concierto en el Coliseum

La artista catalana, que ya ha colgado el cartel de completo en Madrid y Barcelona, presentará su segundo trabajo discográfico el 23 de mayo en A Coruña

Bad Gyal.

Bad Gyal. / EFE

RAC

La demanda de entradas para el concierto de Bad Gyal en A Coruña crece a buen ritmo a solo unas horas de abrir el plazo de venta, con todos los tickets agotados en las zonas frente al escenario, pista y tendido bajo. En total, la estrella del pop ha vendido ya el 75% del aforo disponible en el Coliseum, para la que será su única actuación en Galicia el próximo año.

La gira mundial Bad Gyal Tour 2026 llegará a la ciudad el 23 de mayo para presentar el segundo álbum de estudio, que incluye canciones como ‘Da Me’ y Última Noche junto a Ozuna’ producidas por referentes del sonido caribeño como Cromo X y Jorge Milliano.

La cita con Bad Gyal, que promete una noche de fusión de géneros urbanos, dancehall y música de baile latina, ha despertado un gran interés entre el público. La artista catalana ha colgado el cartel de completo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde ha tenido que anunciar una segunda fecha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
  2. Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
  3. Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
  4. El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
  5. El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
  6. El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
  7. Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
  8. Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada

Confirmada la pena de cuatro años de prisión por agresión sexual a su pareja en un hotel en A Coruña

Confirmada la pena de cuatro años de prisión por agresión sexual a su pareja en un hotel en A Coruña

Bad Gyal agota el 75% del aforo disponible para su concierto en el Coliseum

Bad Gyal agota el 75% del aforo disponible para su concierto en el Coliseum

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en A Coruña

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en A Coruña

El primer mercado de Galicia de cerámica, plantas y creatividad sostenible llega el 8 de noviembre a A Coruña

El primer mercado de Galicia de cerámica, plantas y creatividad sostenible llega el 8 de noviembre a A Coruña

Fernando Gallego lanza nueva colección: joyas inspiradas en Japón

Fernando Gallego lanza nueva colección: joyas inspiradas en Japón

«Esta bomba cambia la calidad de vida de los pacientes»: el avance del Hospital de A Coruña que revoluciona la vida de los diabéticos

«Esta bomba cambia la calidad de vida de los pacientes»: el avance del Hospital de A Coruña que revoluciona la vida de los diabéticos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de octubre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de octubre

Festigual ofrecerá actividades inclusivas en noviembre en una docena de escenarios

Festigual ofrecerá actividades inclusivas en noviembre en una docena de escenarios
Tracking Pixel Contents