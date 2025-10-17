El BNG alerta de un edificio en ruinas en la calle Asturias de A Coruña
A Coruña
El BNG llevará al próximo pleno municipal un ruego y una pregunta oral de su portavoz, Francisco Jorquera, en los que alerta del estado semirruinoso del edificio número 21 de la calle Asturias, cuya fachada está apuntalada desde hace ocho años, lo que dificulta el paso por la acera y supone un riesgo de desprendimientos. El BNG ya preguntó sobre este inmueble en marzo.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada