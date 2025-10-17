El BNG alerta de un edificio en ruinas en la calle Asturias de A Coruña

El BNG llevará al próximo pleno municipal un ruego y una pregunta oral de su portavoz, Francisco Jorquera, en los que alerta del estado semirruinoso del edificio número 21 de la calle Asturias, cuya fachada está apuntalada desde hace ocho años, lo que dificulta el paso por la acera y supone un riesgo de desprendimientos. El BNG ya preguntó sobre este inmueble en marzo.