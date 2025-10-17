El BNG pide que el Concepción Arenal tenga más profesores
A Coruña
La diputada del BNG en el Parlamento gallego y concejala de A Coruña, Mercedes Queixas, defendió en la comisión de Educación de la Cámara autonómica una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a dotar al centro Concepción Arenal del profesorado necesario este curso. Señala que faltan docentes para atender a alumnado con necesidades especiales y específicas de apoyo educativo.
