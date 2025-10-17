Un camión provoca daños en un muro de la Colegiata de Santa María, en A Coruña
Técnicos de Patrimonio acudieron a revisar los desperfectos y pedirán información de lo ocurrido
Un camión que circulaba por la Ciudad Vieja provocó este viernes daños en un muro de la Colegiata de Santa María del Campo. El impacto hizo que hubiese un desprendimiento de la piedra. Técnicos de Patrimonio se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar los daños del muro que da hacia Puerta de Aires. Según informó la Xunta a este diario, tras hacer un análisis de los desperfectos se abren diligencias informativas. Patrimonio pedirá información tanto al Arzobispado como al Ayuntamiento de A Coruña para averiguar qué pasó.
El camión se encontraba en la zona, por la que no suelen circular vehículos, para avanzar en los trabajos de rehabilitación de un edificio cercano. La Colegiata fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931, lo que le otorga una especial protección como patrimonio histórico y artístico
