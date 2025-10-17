El CHUAC se convierte en referente europeo en el tratamiento de quemados

La Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) ha sido acreditada por la Asociación Europea de Quemados (EBA), un reconocimiento que solo poseen unos pocos centros en Europa y que avala el cumplimiento de los más altos estándares de calidad asistencial, docente y médica en el tratamiento de lesiones por quemaduras.

Con esta distinción, el hospital coruñés se convierte en el segundo centro español en recibir esta certificación, tras el Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona. Según explicó Pilar Castiñeiras, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, implica que se va a "dar la mejor asistencia sanitaria a la población, cumpliendo unos estándares de calidad y de seguridad para el paciente certificados a nivel europeo".

La doctora destacó además la relevancia de este logro para el equipo: "Es muy importante para nosotros y nos asegura una disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, de gestión y logísticos los más apropiados para la atención de los pacientes que sufren quemaduras en nuestra área".

Esta unidad está formada por cirujanos plásticos, intensivistas, anestesistas, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos y un equipo de enfermería especializado. El año pasado, el área de quemados registró más de 145 ingresos, con una estancia media de quince días, atendió a más de 2.500 pacientes en consultas externas y realizó cerca de 150 intervenciones quirúrgicas.

El reconocimiento de la EBA consolida al CHUAC como un referente en la atención a grandes quemados y reafirma la apuesta del Servizo Galego de Saúde por ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad y seguridad para todos los pacientes.