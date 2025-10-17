El CHUAC se convierte en referente europeo en el tratamiento de quemados
La Unidad de Quemados del hospital coruñés logra la acreditación de la Asociación Europea de Quemados, la segunda en España en obtenerla
La Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) ha sido acreditada por la Asociación Europea de Quemados (EBA), un reconocimiento que solo poseen unos pocos centros en Europa y que avala el cumplimiento de los más altos estándares de calidad asistencial, docente y médica en el tratamiento de lesiones por quemaduras.
Con esta distinción, el hospital coruñés se convierte en el segundo centro español en recibir esta certificación, tras el Hospital Universitario Vall d´Hebrón de Barcelona. Según explicó Pilar Castiñeiras, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, implica que se va a "dar la mejor asistencia sanitaria a la población, cumpliendo unos estándares de calidad y de seguridad para el paciente certificados a nivel europeo".
La doctora destacó además la relevancia de este logro para el equipo: "Es muy importante para nosotros y nos asegura una disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, de gestión y logísticos los más apropiados para la atención de los pacientes que sufren quemaduras en nuestra área".
Esta unidad está formada por cirujanos plásticos, intensivistas, anestesistas, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, psicólogos y un equipo de enfermería especializado. El año pasado, el área de quemados registró más de 145 ingresos, con una estancia media de quince días, atendió a más de 2.500 pacientes en consultas externas y realizó cerca de 150 intervenciones quirúrgicas.
El reconocimiento de la EBA consolida al CHUAC como un referente en la atención a grandes quemados y reafirma la apuesta del Servizo Galego de Saúde por ofrecer una asistencia sanitaria de máxima calidad y seguridad para todos los pacientes.
