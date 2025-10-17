El Citeec cumple 25 años de investigación en A Coruña: "Este laboratorio genera envidia en el resto de escuelas de España"

«Este centro nació como los grandes laboratorios de ingeniería civil que surgieron a demanda de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos», explica Jerónimo Puertas sobre el origen del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec) de la Universidade da Coruña, que celebró este viernes sus 25 años de existencia. Más de 150 personas trabajan en este centro, de las que más de un centenar son investigadores integrados en doce grupos que abarcan diferentes áreas de la ingeniería civil.

Jerónimo Puertas y Belén Gómez, en el Citeec. | Carlos Pardellas

Puertas, catedrático de Ingeniería Hidráulica y exdirector del Citeec, además de vicerrector de Investigación, ha trabajado en el centro desde sus comienzos. «Empezamos a hacer un diseño de cuáles eran las necesidades y el rectorado fue muy receptivo a enmarcar eso en un centro, más allá de que fuera un conjunto de laboratorios aislados», comenta sobre ese proceso, en el que destaca que lo conseguido «excedió nuestras expectativas iniciales porque teníamos pensado algo más modesto y se llegó a un centro que en aquel momento ya era puntero en España», asegura. «Lo que empezó siendo un conjunto de laboratorios ahora es un centro de investigación y transferencia único en todo el noroeste de España y con algunas instalaciones únicas en España y en Europa», pone de relieve el exdirector.

«A mí me tocó comenzar la carrera de investigación contando solo con los laboratorios de la Escuela de Caminos y cuando apareció este centro tuvo una repercusión importante en el avance de la investigación», apunta Belén Gómez Fonteboa, catedrática de Ingeniería de la Construcción, para quien este centro «permite tener equipos punteros que son referencia a nivel nacional y que realizan ensayos que de otra manera no serían posibles».

La disponibilidad de un centro de estas características favorece la captación de fondos «que son al final los que llaman a los investigadores, porque sin financiación no hay posibilidad de tener a nadie contratado», advierte Gómez, ya que equipos como los del Citeec hacen posible ser «más competitivo a la hora de captar fondos europeos y nacionales». Pero Puertas apunta que también se atraen investigadores, ya que en los últimos años se han captado investigadores del programa Ramón y Cajal, el más conocido a nivel estatal, y de otros países. «Ahora no solo es un centro orientado a la construcción pura y dura, sino que hay algunos aspectos colaterales, como los sociales o los ambientales», destaca el vicerrector.

Puertas y Gómez resaltan la vinculación del Citeec con la Escuela de Caminos, ya que muchos de los investigadores están vinculados a ese centro docente. «Yo creo que este laboratorio genera envidia en el resto de escuelas de España porque tantas cosas como tenemos aquí quizá no haya tantas escuelas que las tengan», afirma el primero, mientras que la segunda añade que para los estudiantes de Caminos «también es importante porque muchas prácticas se realizan en este laboratorio y tienen la oportunidad de ver ensayos singulares».

En el acto conmemorativo de los 25 años del Citeec, su director científico, Fernando Martínez Abella, hizo un repaso por las líneas de investigación que se desarrollan en el centro, cuya variedad le llevó proclamar que «la ingeniería civil y la edificación abarcan todos los aspectos de nuestras vidas» y que la ingeniería sanitaria «ha salvado más vidas que la medicina». Abella resaltó que el Citeec es un «centro público rentable económicamente, sobre todo en relación con la sociedad».

«Te das cuenta de lo que significa la ingeniería en nuestras vidas»

«En esta visita te das cuenta lo que significa la investigación, lo que significa la ingeniería en nuestras vidas», manifestó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto celebrado en la Escuela de Ingeniería de Caminos, tras efectuar un recorrido por los laboratorios del Citeec y ser informado sobre su trabajo. Rueda hizo hincapié en las más de 300 publicaciones científicas realizadas por los investigadores del centro entre 2020 y 2024 y en los 6,2 millones de euros captados por sus proyectos. El presidente, que este viernes dio a conocer las cuentas de la Xunta para 2026, anunció que los recursos para I+D+i para el próximo año «crecen el cuádruple de lo que crece el presupuesto» .

El rector, Ricardo Cao, calificó al Citeec de «motor de transferencia de conocimiento, uno de los pilares fundamentales de nuestra misión universitaria» y aseguró que «representa a la perfección ese modelo de universidad abierta, dinámica y comprometida con la sociedad». También destacó su inclusión en 2024 como colaborar en la red de centros de investigación Cigus de la Xunta.