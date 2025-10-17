Confirmada la pena de cuatro años de prisión por agresión sexual a su pareja en un hotel en A Coruña

La sala del Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a un hombre a cuatro años de cárcel por agredir sexualmente a su pareja en un hotel de A Coruña.

El tribunal considera acreditado que, durante el verano de 2020, acusado y víctima mantuvieron una relación de noviazgo en la que hubo varios encuentros sexuales con consentimiento. Los hechos denunciados por la mujer tuvieron lugar en junio, cuando un día se negó a mantener relaciones sexuales con él por no encontrarse bien. El investigado, según consta en la sentencia, respondió “empujándola en la cama y agrediéndola sexualmente”. El tribunal relata en la resolución que la víctima logró empujarlo y levantarse, entrando en el baño, pero la siguió, y, agarrándola de nuevo, “la empujó contra una pared” y la agredió de nuevo.

La sala, que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, incide en que la versión de la denunciante está corroborada no solo por las heridas físicas sufridas y los mensajes de whatsapp analizados, sino también por la inconsistencia del relato del acusado. La sentencia no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.