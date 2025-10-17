Una cooperativa busca socios para un edificio de pisos en Xuxán

La cooperativa Outra Forma de Vivenda ha puesto en marcha una campaña para captar nuevos socios en su proyecto de As Lavandeiras, que planea construir en Xuxán «el primer edificio colaborativo de vivienda en cesión de uso» de la ciudad. El modelo, afirman, está «entre el alquiler y la compra», pues los cooperativistas realizarán una aportación inicial y luego una cuota mensual estable, «fijada a precio de coste y no sometida a las subidas del mercado».

El edificio se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento, y, según señalaron fuentes de la cooperativa a este diario en agosto, el coste de la construcción será de unos siete millones de euros. En parte podrían financiarse con ayudas públicas. La cooperativa será la propietaria del edificio, con lo que las viviendas «no se pueden vender ni convertir en patrimonio individual», pero los socios tendrán un derecho de uso indefinido. El diseño arquitectónico del edificio fue elaborado por la cooperativa Hábitat Social, ganadora, indica la cooperativa, del concurso promovido por el Ayuntamiento.