Dr. Carlos Fernández, el médico gallego que lucha contra el dolor crónico desde A Coruña

El doctor coruñés Carlos Fernández Ramos se ha consolidado como una de las voces de referencia en Galicia en el tratamiento del dolor crónico. Tras su paso por hospitales de prestigio internacional, fundó el centro Spine Concept en A Coruña, donde combina ciencia, tecnología y humanidad para que sus pacientes recuperen movilidad y calidad de vida.

“El dolor no se trata solo con medicinas, también con escucha y empatía”

El valor de contar con un doctor especialista en dolor en A Coruña

¿Qué le inspiró a elegir la especialidad del dolor?

Desde el principio entendí que la medicina no puede quedarse solo en protocolos. Un día un paciente me dijo: “Doctor, más que pastillas necesito que alguien me escuche”. Esa frase me marcó. El dolor no son solo cifras en una escala clínica: es no poder abrazar a tus hijos, tener miedo a moverte o sentir que pierdes tu vida cotidiana. Ahí nació mi vocación: aliviar el dolor y acompañar a la persona que lo sufre.

Ha trabajado en centros internacionales como Teknon (Barcelona) o el Hospital Takhassusi (Arabia Saudí). ¿Qué le aportó esa experiencia?

Muchísimo. Vi que el dolor no entiende de culturas ni de clases sociales: lo sufre igual un jeque árabe que un trabajador en Galicia. Aprendí técnicas avanzadas, sí, pero lo que más me impactó fue comprobar que la medicina necesita ciencia… y también humanidad.

Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor crónico en Galicia

Spine Concept es el único centro en Galicia con el Método DAVID. ¿En qué consiste?

Es un sistema de ejercicio terapéutico asistido por tecnología, avalado por estudios internacionales. Permite tratar dolor lumbar y cervical de forma progresiva, segura y personalizada. Muchos pacientes llegan tras años de fármacos, infi ltraciones o incluso cirugías. Con el método DAVID les ofrecemos una alternativa: recuperar fuerza y movilidad sin depender de medicamentos ni pasar por quirófano.

También defiende que la medicina debe ser accesible. ¿Cómo lo aplica en la clínica?

Para mí la salud no puede ser un privilegio. Hemos apostado por precios justos porque la medicina tiene que ser universal. Cuando un paciente mejora, no solo gana él: toda su familia recupera la esperanza. Y ese es el verdadero impacto de nuestro trabajo.

Casos habituales en una clínica del dolor en A Coruña

¿Qué tipos de pacientes son los más frecuentes en su consulta?

Mucho dolor lumbar y cervical crónico, que en Galicia son de las principales causas de baja laboral. También artrosis de rodilla y cadera, jóvenes que intentan evitar cirugías y personas mayores que solo quieren volver a caminar sin dolor. La clave es siempre la misma: escuchar primero, diagnosticar bien y después aplicar tratamientos basados en evidencia científi ca.

¿Qué mensaje daría a alguien que convive hoy con dolor crónico?

Que no se rinda. El dolor no defi ne quién eres. Existen soluciones reales y seguras. Mi compromiso —y el de todo el equipo de Spine Concept— es recorrer ese camino contigo, paso a paso, poniendo la tecnología, la experiencia y la empatía al servicio de tu vida. Porque la medicina, para ser auténtica, tiene que ser humana.