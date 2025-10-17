Ejazz, virtuosismo vocal ‘a cappella’ en A Coruña

Cuatro personas sobre el escenario y un único instrumento: la voz. Más bien, cuatro voces con tonalidades, rangos y referencias distintas que se unen en un proyecto, Ejazz, que llega este sábado a la sala Malavida (Rey Abdullah 13, 21.30 horas) y que promete emoción, pero también riesgo. «Es arriesgado porque son solo voces, no tienes dónde sustentar la tonalidad ni nada, dependemos las cuatro unas de otras», explica Carmen Rey, impulsora del proyecto y cara y voz conocida del tejido musical coruñés, en su faceta como profesora de canto y a la cabeza de varios proyectos musicales, como el coro femenino de música moderna Sisters in the House. En esta ocasión, Rey dejará aparte su faceta como instrumentista para desnudar su voz junto a las de Ángeles Dorrio, Betty Queiro y Marga Ramos, amigas y, en alguna ocasión, compañeras de travesía en otros proyectos y que en Ejazz constituyen un conjunto ecléctico que mezcla jazz, soul, bossa nova y rock.

«Desde el principio la idea fue mezclar y alimentarnos un poco las unas a las otras. Ángeles y yo venimos del jazz y el neo-soul, Betty es rockera y metía otro color de voz, Marga tiene un grupo de música brasileña. Fuimos probando a ver si funcionaba y consideramos que funciona», explica.

Es el primer proyecto exclusivamente vocal de Carmen Rey, que se encarga personalmente de los arreglos para sacar el máximo partido a la fórmula a capella, que exige control técnico y recursos. «En otros proyectos, como el coro de Sisters in the House, van con piano, hay un soporte armónico. En este, tenemos que hacer el soporto armónico, rítmico y la melodía con cuatro voces. Son voces que van de la más grave a la más aguda, e intentamos resumir todo lo que podemos la instrumental en las voces, el bajo, y manteniendo el ritmo aunque no hay batería», explica Rey.

Las entradas están a la venta en tienda Rockbox de forma anticipada por 10 euros y en la taquilla de la sala a 12 euros. En esta ocasión, y pese a que las voces se prestan a cualquier registro, llevarán a Malavida un repertorio versiones, mayoritariamente jazz y soul. «Son versiones personalizadas con arreglos. Hay también rock y bossa nova, y la intención es arreglar más temas rock», adelanta Rey.