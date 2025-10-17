Festigual ofrecerá actividades inclusivas en noviembre en una docena de escenarios

La novena edición de Festigual, el Festival das Artes pola Inclusión e a Diversidade, comenzará el próximo 5 de noviembre y concluirá el 28 tras ofrecer teatro, música, danza, artes visuales y talleres en una docena de lugares de A Coruña. La iniciativa está promovida por el Concello y está respaldada por la Fundación María José Jove y Vegalsa Eroski, además de por la Diputación, asociaciones y artistas. Al igual que en las ediciones anteriores, se garantizará la accesibilidad a las actividades de todos los asistentes mediante el uso de subtítulos, intérpretes de lengua de signos y mochilas vibratorias.

Entre los nuevos espacios que se utilizarán están las sedes de las fundaciones Marta Ortega y María José Jove, en las que habrá visitas guiadas de sus colecciones de fotografía y arte, así como la prisión de Teixeiro, donde se representará la obra Yerma por parte del grupo Noite Bohemia.

La gala Música Baixo as Estrelas abrirá el festival en el Teatro Colón con artistas callejeros, mientras que la compañía Redrum Teatro abordará el acoso escolar con la obra O pequeno poni. Festigual contará con proyectos de cultura urbana como el Freestyle People en Puré Free, de Poten100Mos y las sesiones participativas de Negus DJ Inclusivo. A esto se sumará la Xornada de Arte e Saúde en el Hospital de Oza, en la que profesionales hablarán sobre los vínculos entre creación y bienestar, y el taller Danzaterapia XQN en familia.

También habrá exposiciones, como Carreiros sen néboa, del colectivo Nós Why Not?, sobre los prejuicios acerca de la discapacidad y un ciclo de cine en el Fórum Metropolitano durante todo el mes sobre la inclusión y la diversidad. El festival concluirá con un concierto de A Banda da Loba en el centro Ágora.