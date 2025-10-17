Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fósiles, joyería y dinosaurios, en la primera feria de minerales de A Coruña

Se celebra en el centro comercial Los Rosales

La primera edición de la Feira de Minerales de A Coruña abre este viernes, 17 de octubre, en el centro comercial de Los Rosales, y, hasta el domingo, ofrecerá exposiciones de materiales todo el mundo, incluyendo fósiles y joyería.

Cerca de una quincena de expositores especializados en el sector, provenientes de España y Portugal, y, según indican los organizadores, habrá «un abanico de productos orientados a fomentar el interés por los tesoros naturales de la tierra».

Durante los tres días que durará la feria, el paleontólogo zaragozano Juan Carlos Escudero impartirá una charla interactiva que tratará acerca de la extinción de los dinosaurios.

