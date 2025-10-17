Grandes magos del mundo en el festival Galicia Ilusiona
Los artistas ofrecerán este viernes otras dos funciones del espectáculo en el teatro Colón
A Coruña
La cuarta edición del Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona ofreció este jueves dos funciones en el teatro Colón de A Coruña en las que actuaron algunos de los más prestigiosos artistas internacionales de esta especialidad. El Mago Murphy fue el encargado de presentar la gala, en la que intervinieron el francés David Burlet, el gallego Nacho Samena, el coreano Seimei y la compañía barcelonesa Mag Edgard. Este viernes se ofrecerán otras dos funciones.
