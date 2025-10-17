Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grandes magos del mundo en el festival Galicia Ilusiona

Los artistas ofrecerán este viernes otras dos funciones del espectáculo en el teatro Colón

Un momento de la gala de Galicia Ilusiona. | Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

La cuarta edición del Festival Mundial de Ilusionismo Galicia Ilusiona ofreció este jueves dos funciones en el teatro Colón de A Coruña en las que actuaron algunos de los más prestigiosos artistas internacionales de esta especialidad. El Mago Murphy fue el encargado de presentar la gala, en la que intervinieron el francés David Burlet, el gallego Nacho Samena, el coreano Seimei y la compañía barcelonesa Mag Edgard. Este viernes se ofrecerán otras dos funciones.

