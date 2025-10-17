Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de octubre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Lírica inclusiva con Amigos de la Ópera
19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa el ciclo de Lírica Inclusiva con el recital protagonizado por la soprano Alexandra Zamfira con Gabriel López al piano.
Sede ONCE
Documental sobre Palestina
19.30 horas | La A.C. Alexandre Bóveda proyecta el documental La raíz del olivo, finalizando con la intervención de Carlos Aznárez.
A.C. Bóveda
Feria de minerales con charla sobre dinosaurios
17.30 horas | Abre la Primera Feria de Minerales con una charla sobre la vida y la extinción de los dinosaurios.
Centro Comercial Los Rosales
Continúa la Gala ‘Galicia Ilusiona’
21.00 horas | Los magos más importantes del panorama se reúnen por segundo día en el marco de la Gala Internacional Galicia Ilusiona.
Teatro Colón
Lamatumbá en el ciclo ‘AgoraSón’
21.00 horas | Concierto de Lamatumbá en el marco del ciclo AgoraSón de otoño, que conmemora El día de las bibliotecas.
Centro Ágora
Tarde de teatro con ‘Caballero sin caballo’
18.00 horas | El Festival internacional de Títeres da Coruña arranca con Caballero sin Caballo, estreno de Pizzicatto Teatro.
Gurugú
Concierto en acústico de Julián Maeso
20.45 horas | El músico Julián Maeso ofrece un concierto en acústico, en el que se podrá adquirir su último disco.
Bristol Bar
Humor con Feroz Comedy Club
21.30 horas | Feroz Comedy Club ofrece su Show de Stand up con Matias Cubilla, Chusco Somoza y Bruneti.
La Chela
La gira de MVRK llega a A Coruña
22.00 horas | MVRK, joya emergentes del género urbano, hace una parada en la sala Pelícano en su gira Pórtate bien.
Sala Pelícano
