¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de octubre

Lírica inclusiva con Amigos de la Ópera

19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña continúa el ciclo de Lírica Inclusiva con el recital protagonizado por la soprano Alexandra Zamfira con Gabriel López al piano.

Sede ONCE

Documental sobre Palestina

19.30 horas | La A.C. Alexandre Bóveda proyecta el documental La raíz del olivo, finalizando con la intervención de Carlos Aznárez.

A.C. Bóveda

Feria de minerales con charla sobre dinosaurios

17.30 horas | Abre la Primera Feria de Minerales con una charla sobre la vida y la extinción de los dinosaurios.

Centro Comercial Los Rosales

Continúa la Gala ‘Galicia Ilusiona’

21.00 horas | Los magos más importantes del panorama se reúnen por segundo día en el marco de la Gala Internacional Galicia Ilusiona.

Teatro Colón

Lamatumbá en el ciclo ‘AgoraSón’

21.00 horas | Concierto de Lamatumbá en el marco del ciclo AgoraSón de otoño, que conmemora El día de las bibliotecas.

Centro Ágora

Tarde de teatro con ‘Caballero sin caballo’

18.00 horas | El Festival internacional de Títeres da Coruña arranca con Caballero sin Caballo, estreno de Pizzicatto Teatro.

Gurugú

Concierto en acústico de Julián Maeso

20.45 horas | El músico Julián Maeso ofrece un concierto en acústico, en el que se podrá adquirir su último disco.

Bristol Bar

Humor con Feroz Comedy Club

21.30 horas | Feroz Comedy Club ofrece su Show de Stand up con Matias Cubilla, Chusco Somoza y Bruneti.

La Chela

La gira de MVRK llega a A Coruña

22.00 horas | MVRK, joya emergentes del género urbano, hace una parada en la sala Pelícano en su gira Pórtate bien.

Sala Pelícano