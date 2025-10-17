Louzao presenta el nuevo CLA de Mercedes-Benz

El concesionario Louzao-Mercedes Benz celebró ayer un evento por todo lo alto para dar a conocer su nuevo lanzamiento: el nuevo CLA de la firma, el primer modelo que utiliza la plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), creada para soportar un vehículo con tecnología eléctrica de 800 voltios, así como uno que funcione con un motor de hibridación ligera. Este coche alcanza una autonomía de 790 kilómetros según el ciclo WLTP.

Será el primero de los lanzamientos de esta naturaleza que presentará Mercedes-Benz. En el acto, que se celebró en el Club Cámara Noroeste, de O Parrote, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el modelo. Entre los presentes estuvo el jugador del primer equipo del Deportivo Mario Soriano.