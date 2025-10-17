Marián Rol de Lama, cronobióloga: «No es la luz la que nos quita el sueño, sino cómo y cuándo la usamos»

La investigadora Marián Rol de Lama visita por primera vez A Coruña este sábado, 18, a las 19.00 horas para ofrecer una conferencia en la Asociación Alexandre Bóveda sobre los efectos de la luz nocturna en la salud, dentro del sexto Encontro da Noite, organizado por la Agrupación Astronómica Ío.

¿Por qué la luz artificial nocturna puede afectar tanto a la salud?

Porque engaña a nuestro reloj biológico. Tiene efectos a corto y largo plazo. Dormir con la luz encendida hace que el sueño sea más superficial y que pasemos menos tiempo en las fases más reparadoras. Cuando hay luz, el cerebro cree que es de día y reduce la producción de melatonina, la hormona que nos ayuda a dormir. Si esto ocurre a menudo, el sueño se vuelve más superficial y se desajustan procesos del organismo. La oscuridad es tan necesaria como la luz del día. Dormir bien empieza por tener noches oscuras y días luminosos. Porque no es la luz la que nos quita el sueño, sino cómo y cuándo la usamos.

¿Cree que la sociedad actual se preocupa más por el descanso?

Creo todo lo contrario. Vivimos en un mundo que nos presiona a ser productivos y a consumir todo el tiempo. La frase «no me llegan las horas del día» es muy común, y la solución suele ser restarle horas a la noche. El resultado es que extendemos la iluminación y reducimos el descanso.

¿Qué hábitos sencillos recomienda para dormir mejor?

Exponerse a la luz natural por la mañana, evitar luces intensas por la noche, cenar al menos dos horas antes de dormir y mantener la habitación fresca y oscura. También ayuda tener rutinas estables.

¿Y despertarse con la luz del sol?

También es beneficioso. La luz natural de la mañana ayuda a sincronizar el reloj biológico.

¿Cómo deberían actuar las ciudades para reducir la contaminación lumínica?

Iluminando solo lo necesario, con luces más cálidas y menos potentes. También deberían revisarse las farolas que apuntan directamente a las ventanas, porque esa luz intrusa afecta mucho al descanso. Pero siempre sin renunciar a la seguridad, no se trata de apagar la ciudad.

¿A Coruña sufre especialmente este problema?

No lo sé con certeza. Cuando he estado de vacaciones me he movido más de día. Pero en general las grandes ciudades son las más afectadas. Desde fuera se ve ese halo anaranjado que cubre el cielo, un reflejo de la luz que escapa, que además de impedir las observaciones astronómicas, también afecta a ecosistemas y fauna.

¿Qué le gustaría que el público se lleve de su conferencia en A Coruña?

La idea de que el descanso no empieza en la cama, sino en cómo usamos la luz a lo largo del día. Que se lleven buenos hábitos para dormir mejor. Hablaré del sistema circadiano, del tiempo interno y del tiempo ambiental, y daré recomendaciones sencillas para cuidar nuestro reloj biológico.