Manifestación de los padres del CEIP de Prácticas

La ANPA del CEIP de Prácticas ha convocado una manifestación a las 08.50 horas de este viernes ante el centro, para demandar «soluciones urgentes ante el lamentable estado de las instalaciones del colegio». La entidad señala que ha decidido trasladar sus protestas «a la calle» después de que no se acometieran mejoras durante el pasado curso, y señala que, «pese a la buena disposición» en los encuentros, la Xunta, el Concello y la Universidade da Coruña no han proporcionado una «solución definitiva, concreta y con plazos».