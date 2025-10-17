Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monte Alto celebra sus fiestas tras el aplazamiento

Las Fiestas de Monte Alto, en imágenes

Las Fiestas de Monte Alto, en imágenes

Las Fiestas de Monte Alto, en imágenes / Iago López / Roller Agencia

A Coruña

Monte Alto celebra este fin de semana las fiestas que tuvo que aplazar por la lluvia a finales de septiembre. Este sábado, a las 12.00 horas, se realizará un recorrido por el cementerio de San Amaro bajo el título Xente que aínda segue en nós. Estará conducido por Rubén Centeno. A las 13.00 horas, en el Campo de Marte, se hará un homenaje a Ramón Maseda. También habrá una foliada con Son D’Aquí.

