Monte Alto celebra sus fiestas tras el aplazamiento
A Coruña
Monte Alto celebra este fin de semana las fiestas que tuvo que aplazar por la lluvia a finales de septiembre. Este sábado, a las 12.00 horas, se realizará un recorrido por el cementerio de San Amaro bajo el título Xente que aínda segue en nós. Estará conducido por Rubén Centeno. A las 13.00 horas, en el Campo de Marte, se hará un homenaje a Ramón Maseda. También habrá una foliada con Son D’Aquí.
