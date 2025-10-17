Nace un nuevo festival de rock en A Coruña con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús y muchos más

ExpoCoruña prepara un nuevo festival en una ciudad donde este tipo de eventos musicales dejan ya de convertirse en novedad. Este viernes ha anunciado que en el mes de marzo acogerá ExpoRock Festival, un nuevo ciclo de música que se celebrará el día 14 de ese mes.

Además, nace con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Heredeiros da Crus, Ciclonautas y Agoraphobia como primeras confirmaciones de un festival al que, según indica el recinto en una nota de prensa, se sumarán otras novedades para completar la propuesta musical.

Este evento, organizado por el espacio ferial junto a la empresa Metronoventa, ya tiene las entradas a la venta a partir de 33 euros en la web exporockfestival.com.

Presentación del festival / LOC

Junto a los conciertos también se celebrará un mercado vintage, una concentración de Harley-Davidson y habrá un área de food trucks con oferta gastronómica. Según explican, también habrá una programación matinal pensada para que los menores de 16 años puedan acudir en familia y que será gratuita para ellos.

“ExpoRock Festival no es solo un gran cartel, sino el inicio de un proyecto con vocación de continuidad, que nace para quedarse. Desde ExpoCoruña llevamos años impulsando nuevos formatos y abriendo el recinto a propuestas que amplían el calendario cultural de la ciudad más allá de la temporada estival. Apostamos por la creación de eventos propios y colaborativos que generen impacto, atraigan nuevas audiencias y refuercen la imagen de A Coruña como destino de grandes citas", indica el director del recinto, Andrés Fernández.