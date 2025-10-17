La nanobomba de insulina que utiliza el Chuac «cambia la calidad de vida» de los pacientes

Los avances logrados en los últimos años han revolucionado el abordaje de la diabetes. Uno de ellos es la nanobomba de insulina que ya se estaba utilizando en países como Italia y que el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ya está probando, siendo uno de los primeros centros de España en hacerlo. «Esta bomba cambia la calidad de vida de los pacientes», sentencia la jefa de Endocrinología, Teresa Martínez Ramonde. Sobre esta y otras novedades se hablará este sábado en el hotel Attica21, donde la doctora organiza el Diabetes Evolution 2025.

Martínez reconoce que desde que empezó a hacer este encuentro profesional, hace nueve años, «ha habido muchísimos avances». «Todas las bombas de insulina han cambiado muchísimo a lo largo de estos años», indica, y destaca que «la investigación en diabetes tipo 1 evoluciona hacia la cura de una manera fundamental».

Una de las nuevas tecnologías que ha aparecido es la nanobomba. «Es muy pequeñita, se pega al cuerpo y no lleva cables, pero tiene un funcionamiento igual al de otras bombas. Permite cambiar la calidad de vida de la gente que la lleva», explica. En general, señala, las bombas «ya habían mejorado la calidad de vida de los pacientes porque hacen que el control de su diabetes sea mucho mejor y más fácil, pero esta es una bomba pequeñita y sin cables. No lleva nada. Ha supuesto una mejoría mayor». La jefa de Endrocrinología recuerda que la diabetes tipo 1 «afecta fundamentalmente a niños y gente joven», lo que, en algunos casos, es una complicación añadida. «A nadie le gusta estar enfermo, pero no es lo mismo tener una enfermedad con 80 años que con 5. Que te diagnostiquen diabetes con 15 años, en plena adolescencia, te condiciona la vida terriblemente», señala.

Teresa Martínez expone que las personas diabéticas «tienen que pincharse, tienen que tener el control de la comida, tienen que aprender a saber lo que van a comer cada día o tienen que tener cuidado si hacen ejercicio porque les baja la glucosa». Además, un mal control glucémico puede tener complicaciones como la nefropatía, retinopatía, deterioro de la función cognitiva o enfermedades cardiovasculares.

Asegura, no obstante, que «los avances tecnológicos ayudan a que las complicaciones de la diabetes hayan disminuido muchísimo», aunque también ha sido clave la «educación diabetológica». «Toda esa información que se da a los pacientes para intentar cambiar lo menos posible su forma de vida. Que la diabetes no suponga un gran suplicio», agrega la jefa de Endocrinología del Chuac.

Cada vez más casos

El 14% de la población española padece diabetes, lo que supone casi seis millones de personas. Y tanto la incidencia de la diabetes tipo 2, la más prevalente, con un 90-95% de los casos, como la de la diabetes tipo 1, no dejan de crecer. «Cada año debutan más casos nuevos de tipo 1, pero no sabemos qué es exactamente lo que los desencadena. Sabemos que puede haber una predisposición genética a tenerla, pero luego hay solo sospechas sobre por qué debuta. Puede ser el agua, un virus, el gluten...», manifiesta la doctora. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la diabetes es una «epidemia global». El número de personas que la padecen se ha cuadruplicado desde 1980. En Galicia, 5 de cada 1.000 niños tienen diabetes tipo 1. La dieta y el ejercicio siguen siendo fundamentales tanto para prevenir como para el tratamiento.

Diabetes Evolution 2025

Sobre todos estos avances y retos se hablará en la celebración de Diabetes Evolution 2025, este sábado en el hotel Attica21. El objetivo del encuentro es tener más conocimiento y conseguir más concienciación sobre este trastorno en la comunidad.

Antes de este encuentro, esta tarde, a las 18.30 horas, habrá unas charlas a modo de viaje divulgativo desde la perspectiva clínica, tecnológica y sociológica de las enfermedades metabólicas cargo de destacados profesores e investigadores de la Universidade da Coruña.