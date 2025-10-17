La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en A Coruña
Las entradas salen a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh es una de las noticias del año en el panorama musical. La banda acaba de publicar las fechas de su gira y hará parada en A Coruña. El concierto será el 11 de septiembre en el Coliseum.
Las entradas se podrán a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas.
La gira Tantas cosas que contar arrancará en Bilbao y pasará por ciudades como Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Valencia o Barcelona. La de A Coruña será la única parada en Galicia.
Han pasado casi 18 años desde que Amaia Montero dejó de formar parte de La Oreja de Van Gogh y fue sustituida por Leire Martínez, que ahora ha empezado su carrera en solitario.
Sin embargo, el grupo cambia con respecto a casi dos décadas, ya que el guitarrista Pablo Benegas decidió apartarse para explorar "nuevos retos profesionales".
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada