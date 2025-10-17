El PP critica que casi 1.300 vecinos esperan ayudas sociales

El PP acusa al Gobierno local de realizar «recortes sociales» que han provocado listas de espera y denegaciones de ayudas sociales. En la lista de espera para la ayuda a domicilio, afirma, hay 1.105 personas, y para teleasistencia, otros 192. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, afirma que el Ayuntamiento ha dejado sin beca comedor «a más de mil menores en los dos últimos cursos por falta de fondos». El Gobierno local replicó que en 2013, con Lorenzo como concejal de Servicios Sociales, la partida para becas comedor tuvo una dotación de 478.000 euros y se concedió a unos 700 escolares, mientras que este curso la partida es más de cuatro veces superior y los beneficiarios son más de 2.300.

De acuerdo con los cálculos del PP, el Concello ha «dejado fuera a 54 solicitantes» del talón restaurante, mientras que el servicio de atención a domicilio básico tiene «121 solicitantes sin prestación, uno de cada cuatro». En el servicio de comida a domicilio, los peticionarios que no tienen la prestación son 77, uno de cada tres, siempre según el PP, que añade que se denegaron 119 solicitudes de bonotaxi y 122 de emergencia social. El Concello «no atiende a las necesidades de los coruñeses», afirma Lorenzo.