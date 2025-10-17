Primer encuentro oficial de Inés Rey y Julio Abalde
La alcaldesa y el subdelegado del Gobierno tratan las inversiones en Os Mallos y el plan de los muelles
La alcaldesa. Inés Rey, recibió este jueves en el Palacio Municipal al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Rey y Abalde analizaron la resolución del Plan Edil, que concede 8,7 millones para cubrir el 60% de las actuaciones previstas por el Concello en Sagrada Familia y Os Mallos, informó el Concello en una nota. La inversión supera los 14,5 millones, e incluye actuaciones ya iniciadas, como la peatonalización de Sagrada Familia. También trataron el plan maestro Coruña Marítima.
Este encuentro, convocado solo para fotógrafos y cámaras de televisión, es el primero oficial de ambos desde que el exrector y exdiputado autonómico socialista tomó posesión de su cargo. La alcaldesa ha criticado el relevo de la anterior subdelegada, María Rivas, que considera un «error». Rey ha incorporado a Rivas a su equipo en el Concello.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada