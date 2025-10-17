Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer mercado de Galicia de cerámica, plantas y creatividad sostenible llega el 8 de noviembre a A Coruña

Habrá charlas, talleres y espacios gastronómicos

Mercado de flores el Día de Difuntos en María Pita en 1920

A Coruña

Sísmica, estudio creativo, organiza en A Coruña la primera edición del mercado Lama Zeta, que se celebrará el 8 de noviembre en Expocoruña. Su organizadora Thais Suárez propone un espacio único que gira en torno a la cerámica, plantas y creatividad sostenible. Durante todo el día los asistentes podrán visitar a los expositores, asistir a charlas o talleres y disfrutar de espacios gastronómicos. Una apuesta por recuperar la esencia de la tierra y lo que nos enseña.

La cita, de acceso libre desde las 10 hasta las 19 horas, acogerá más de 40 expositores entre ceramistas, viveros, floristerías, artistas, marcas sostenible y propuestas gastronómicas. Una agenda que se complementará con talleres y charlas, en un espacio abierto a todos los públicos con un carácter pet friendly.

El mercado Lama Zeta es una iniciativa independiente a través de la que se recupera espíritu del antiguo mercado de flores de María Pita reinventado como un encuentro actual, vivo y creativo. Una propuesta innovadora para dinamizar la escena local al tiempo que se aproxima al rural.

Reserva de charlas y talleres

Los asistentes a Lama Zeta podrán asistir- previa inscripción- a las charlas impartidas por Os Biosbardos cultura de leira con Kibuz Cooperativa Galega o Nuska Chousa.

Del mismo modo los interesados podrán aprender las técnicas para cuidar las plantas en miniatura, realizar centros de mesas, estampación vegetal o joyas de porcelana, entre otras propuestas, a través de los talleres impartidos por Apañando Herbas, Cristina Velasco, Espora Coruña, Flores Farandula, La madriguera, Luis do Río, Nena Fidalgo o Nacuminis y Susana Anta.

La reserva de entradas- con precios desde 20 euros- para asistir a las charlas y talleres se abre este viernes 17 de octubre. Del mismo modo se puede obtener más información de cómo ser parte de esta iniciativa o de toda la oferta para los asistentes en www.lamazeta.es

Bad Gyal agota el 75% del aforo disponible para su concierto en el Coliseum

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuará el 11 de septiembre en A Coruña

El primer mercado de Galicia de cerámica, plantas y creatividad sostenible llega el 8 de noviembre a A Coruña

Fernando Gallego lanza nueva colección: joyas inspiradas en Japón

«Esta bomba cambia la calidad de vida de los pacientes»: el avance del Hospital de A Coruña que revoluciona la vida de los diabéticos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 17 de octubre

Festigual ofrecerá actividades inclusivas en noviembre en una docena de escenarios

El Hospital de A Coruña se convierte en referente europeo en el tratamiento de quemados

