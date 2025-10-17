Una productora coruñesa busca parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos

Que Galicia es un consolidado plató de rodaje no es algo novedoso. Por toda la geografía gallega se han grabado exitosas producciones audiovisuales para Netflix y otros gigantes de streaming que han dado la vuelta al mundo.

A este respecto, en la actualidad hay varios castings abiertos. Entre ellos, destaca uno del que se ha hecho eco la empresa JP Castings a través de sus redes sociales, el cual busca figurantes para una nueva película que se rodará en Galicia.

Requisitos del casting

Según informa JP Castings, se buscan parejas reales, "de cualquier orientación" para ser figurantes en el rodaje de la nueva película de la productora coruñesa Vaca Films, quien ayer mismo anunció su nueva serie con Netflix, con rodaje en Betanzos.

Los integrantes de las parejas tendrán que tener entre 18 y 25 años, así como residir en Galicia. Se trata, además, de una figuración especial que presuntamente será remunerada.

Los interesados en participar tendrán que enviar un mail (castingsgalicia@gmail.com) con los siguientes datos de ambos:

Nombre completo

Edad

Teléfono

Concello de residencia

El tiempo que llevan juntos

Fotos muy recientes: tanto por separado como en pareja

Por el momento no se han desvelado más detalles al respecto de la grabación, más allá de la necesidad de parejas reales. No se conoce ni para qué plataforma será ni en qué ubicaciones tendrá lugar el rodaje.