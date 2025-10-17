Si no lo leo no lo creo
De El Salvador a La Crisálida
ANTÓN PERULEIRO
La mercería La Crisálida es conocida mucho más allá de las fronteras de A Coruña gracias a la enorme labor divulgativa que sus responsables hacen en redes sociales, con más de 600.000 seguidores en Instagram. Un tirón que ha hecho llegar sus botones, cremalleras y cintas a todos los rincones del mundo. No son pocas las personas que ya ven a la singular mercería como un atractivo turístico, y que no pierden oportunidad de pasar por allí cuando visitan la ciudad. Tal y como publicó el negocio en redes sociales, esta semana la visita llegó desde otro continente: fueron Paqui y Luisa, que volaron desde El Salvador para conocer la ciudad y, de paso, la mercería más viral. «Es la primera visita que viene de allí», cuentan en La Crisálida.
