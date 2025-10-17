Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
A Coruña continúa durante este viernes bajo influencia anticiclónica, por lo que se espera tiempo seco con nubes de tipo alto en general, con algunas nieblas matinales y posibilidad de brumas costeras en el litoral atlántico. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y oscilarán entre los 13 y los 19 grados. Los vientos soplarán en general muy flojos de dirección variable.
Sábado 18
Amanecerá con cielos despejados y por la tarde se incrementarán las nubes, con posibilidad de algún chubasco débil. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 25 grados.
Domingo 19
La llegada de un frente este domingo dejará cielos cubiertos y chubascos. Los termómetros rondarán valores de entre 16 y 21 grados.
Lunes 20
Continuarán los cielos cubiertos y las precipitaciones. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados.
Martes 21
Se mantendrán los cielos nubosos con precipitaciones. Las temperaturas mínimas se quedarán en los 17 grados y las máximas alcanzarán los 22.
Miércoles 22
Se incrementará la nubosidad y continuarán las lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 23 grados.
Jueves 23
Seguirá nuboso y con lluvias. Los termómetros oscilarán entre los 15 y los 20 grados.
Viernes 24
Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 17 grados.
Sábado 25
Se esperan cielos cubiertos, con chubascos débiles. Los termómetros irán de los 14 a los 17 grados.
Domingo 26
Las nubes de la mañana darán paso a la alternancia de nubes y claros, con temperaturas que se moverán entre los 13 y los 16 grados.
Lunes 27
Habrá intervalos de nubes y claros, todavía con precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 11 y los 15 grados.
Martes 28
Se esperan cielos despejados, ya sin lluvias, con temperaturas de entre 10 y 16 grados.
Miércoles 29
Continuarán los cielos despejados y los termómetros oscilarán entre los 7 y los 15 grados.
Jueves 30
Predominarán los cielos despejados, aunque podría entrar alguna nube alta al final del día. Las temperaturas irán de los ocho grados de mínima a los 16 de máxima.
