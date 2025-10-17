Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

A Coruña continúa durante este viernes bajo influencia anticiclónica, por lo que se espera tiempo seco con nubes de tipo alto en general, con algunas nieblas matinales y posibilidad de brumas costeras en el litoral atlántico. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y oscilarán entre los 13 y los 19 grados. Los vientos soplarán en general muy flojos de dirección variable.

Cargando previsión del tiempo...

Sábado 18

Amanecerá con cielos despejados y por la tarde se incrementarán las nubes, con posibilidad de algún chubasco débil. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 25 grados.

Domingo 19

La llegada de un frente este domingo dejará cielos cubiertos y chubascos. Los termómetros rondarán valores de entre 16 y 21 grados.

Lunes 20

Continuarán los cielos cubiertos y las precipitaciones. Las temperaturas irán de los 16 a los 20 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Martes 21

Se mantendrán los cielos nubosos con precipitaciones. Las temperaturas mínimas se quedarán en los 17 grados y las máximas alcanzarán los 22.

Miércoles 22

Se incrementará la nubosidad y continuarán las lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 23 grados.

Jueves 23

Seguirá nuboso y con lluvias. Los termómetros oscilarán entre los 15 y los 20 grados.

Viernes 24

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 17 grados.

Sábado 25

Se esperan cielos cubiertos, con chubascos débiles. Los termómetros irán de los 14 a los 17 grados.

Domingo 26

Las nubes de la mañana darán paso a la alternancia de nubes y claros, con temperaturas que se moverán entre los 13 y los 16 grados.

Lunes 27

Habrá intervalos de nubes y claros, todavía con precipitaciones. Los termómetros se moverán entre los 11 y los 15 grados.

Martes 28

Se esperan cielos despejados, ya sin lluvias, con temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Miércoles 29

Continuarán los cielos despejados y los termómetros oscilarán entre los 7 y los 15 grados.

Jueves 30

Predominarán los cielos despejados, aunque podría entrar alguna nube alta al final del día. Las temperaturas irán de los ocho grados de mínima a los 16 de máxima.