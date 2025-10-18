Un burro, en la parcela destinada a un centro de investigación

El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec) de la Universidade da Coruña festejó este viernes su vigesimoquinto aniversario. En el acto conmemorativo, el director científico del centro, Fernando Martínez Abella, recordó que a su llegada a la ciudad el entonces director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, le indicó que en unos terrenos próximos se construiría el edificio de investigación que necesitaba el centro docente y, en tono jocoso, destacó que allí estaba pastando un burro en ese momento. Parece que la presencia del asno no fue un mal augurio, porque la parcela alberga hoy un complejo investigador de primera línea en el que se desarrollan importantes e innovadores proyectos.