Si no lo leo no lo creo
Un burro, en la parcela destinada a un centro de investigación
ANTÓN PERULEIRO
El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec) de la Universidade da Coruña festejó este viernes su vigesimoquinto aniversario. En el acto conmemorativo, el director científico del centro, Fernando Martínez Abella, recordó que a su llegada a la ciudad el entonces director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, le indicó que en unos terrenos próximos se construiría el edificio de investigación que necesitaba el centro docente y, en tono jocoso, destacó que allí estaba pastando un burro en ese momento. Parece que la presencia del asno no fue un mal augurio, porque la parcela alberga hoy un complejo investigador de primera línea en el que se desarrollan importantes e innovadores proyectos.
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada