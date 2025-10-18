Entre cebras, osos y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' que conquista redes sociales, a 50 minutos de A Coruña

Galicia tiene su particular Cabárceno. Si bien su inauguración se remonta a junio de 2003, en los últimos días el espacio gallego se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Ubicado dentro de la reserva de la Biosfera Terras do Miño en el municipio gallego de Outeiro de Rei (Lugo), Mercelle Natureza poco tiene que envidiarle a su vecino cántabro.

En esta reserva natural a modo refugio, cuyos animales están en régimen de semilibertad, alojados en condiciones que permiten la satisfacción de sus necesidades, sus huéspedes proceden de otros zoos, centros de recuperación o centros de rescate, nunca de capturas de animales en libertad.

Marcelle es así un centro de rescate CITES, desde el que se promueve, además de la protección del animal, un turismo sostenible y responsable, ofreciendo al visitante una experiencia educativa y de entretenimiento, siempre desde el respeto y protección del medio ambiente.

En el parque pueden encontrarse desde especies de fauna autóctona como el lobo ibérico, el jabalí o el oso pardo hasta especies exóticas como capibaras, cebras, eland común, linces boreales, babuinos o macacas.

Horarios y experiencias

Los horarios del parque cambian en función de la temporada, siendo el habitual de 14.30 a 20.00 horas (de lunes a viernes), mientras que los findes abre de 12 a 18.00 horas.

Además de visitas guiadas o cumpleaños temáticos, Marcelle Natureza ofrece experiencias como la posibilidad de ver a los cuidadores dando de comer a las capibaras o bien ser cuidador por un día, conociendo de cerca a los animales y vivir la aventura desde dentro.

Las entradas para visitar el refugio de animales solo pueden comprarse en taquilla (no hay reserva online), mientras que las visitas para grupos de 20 o más personas deben solicitarse en el teléfono 673198456.

Cómo llegar a Marcelle Natureza

Para llegar a Marcelle Natureza desde A Coruña lo más rápido es la AP9, por donde el camino lleva unos 50 minutos. La reserva de animales se sitúa a orillas del río Miño en San Martín de Guillar, en el municipio lucense de Outeiro de Rei.