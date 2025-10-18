Concierto del Quinteto Lunfardo en la sala Garufa de A Coruña

El Quinteto Lunfardo presenta Tango Maestro este domingo, a partir de las 20.00 horas, en la sala Garufa de A Coruña. Será un homenaje a la música más representativa del Río de La Plata, como Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Anibal Troilo o Agustín Bardi. La agrupación está integrada por Leonel Gasso en bandoneón, Pablo Woiz en piano, Gabriel Bussi en violín, Santiago Quagliariello en contrabajo y Guillermo Bazzola en guitarra eléctrica. Las entradas en taquilla tienen un precio de 18 euros.