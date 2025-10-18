Concierto del Quinteto Lunfardo en la sala Garufa de A Coruña
A Coruña
El Quinteto Lunfardo presenta Tango Maestro este domingo, a partir de las 20.00 horas, en la sala Garufa de A Coruña. Será un homenaje a la música más representativa del Río de La Plata, como Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Anibal Troilo o Agustín Bardi. La agrupación está integrada por Leonel Gasso en bandoneón, Pablo Woiz en piano, Gabriel Bussi en violín, Santiago Quagliariello en contrabajo y Guillermo Bazzola en guitarra eléctrica. Las entradas en taquilla tienen un precio de 18 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada